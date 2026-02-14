Olimpiadi il grandissimo campione finisce ko | il triste retroscena sulla sua sconfitta

Il famoso pattinatore italiano ha subito una sconfitta durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, a causa di un errore durante la sua performance. Durante la gara, ha perso equilibrio in un momento decisivo, lasciando il pubblico senza parole. Quel particolare episodio ha cambiato le sorti della sua esibizione e ha influito sul risultato finale.

L’atleta più atteso ai Giochi invernali di Milano-Cortina, ha chiuso la gara individuale di pattinaggio artistico con un risultato che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori. Il 21enne statunitense, considerato alla vigilia il favorito assoluto per la medaglia d’oro dopo le brillanti esibizioni nella prova a squadre, è incappato in una serata negativa: due cadute durante il programma e un punteggio finale ben al di sotto dei suoi standard, che lo ha relegato all’ottavo posto, il peggiore risultato delle ultime quattro stagioni. La prova olimpica, seguita in mondovisione, ha mostrato Ilia Malinin in difficoltà sin dai primi elementi tecnici.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Stasera il libero di Ilia Malinin: vedremo il primo salto quintuplo della storia alle Olimpiadi invernali 2026?Quintupli, scandali, cristalli che cadono e regole nate dai traumi: il pattinaggio di figura arriva a Milano-Cortina 2026 e sarà teatro di tutto questo. Bellezza, tecnica, dramma, storia, sul ghiaccio ... vogue.it

*ORSO E OLIMPIADI A MILANO* Come vi ho accennato nelle story stamattina - le avete viste -tra le installazioni più gettonate e più fotografate di queste olimpiadi a Milano c'è proprio lui: un grandissimo orso polare in cartapesta con gli scii. Perché proprio u facebook

Le Olimpiadi di #MilanoCortina2026 non potevano iniziare meglio. Grandissima Lisa Vittozzi e grandissimi azzurri: la staffetta mista è medaglia d'argento. Una gara condotta con precisione e cuore. Per Lisa è la 2ª medaglia olimpica in carriera, per l'Italia è un x.com