Il grande favorito alle Olimpiadi ha avuto un grave incidente durante la gara e si è allontanato in lacrime. La caduta ha sorpreso tutti, lasciando il pubblico senza parole e i giudici senza possibilità di recupero. Un dettaglio che ha accentuato il dramma è stato il pattino rotto durante il volo, rendendo impossibile il tentativo di rientrare in gara.

Il mondo del pattinaggio di figura è rimasto letteralmente pietrificato davanti a uno degli scenari più imprevedibili e drammatici della storia recente dei Giochi Olimpici. Nel cuore pulsante delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, quello che doveva essere il coronamento di un percorso perfetto per Ilia Malinin si è trasformato in un incubo a occhi aperti. L’atleta statunitense, celebrato da tutti come il favorito assoluto per la medaglia d’oro, ha vissuto un tracollo verticale che ha lasciato ammutoliti i presenti e i milioni di telespettatori collegati da ogni parte del globo. La pressione di essere il primo uomo della storia ad aver sdoganato limiti fisici ritenuti invalicabili sembra aver presentato un conto salatissimo proprio nel momento meno opportuno, trasformando la pista di ghiaccio in un terreno di cadute e lacrime amare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Olimpiadi, che disastro! Il grande favorito esce in lacrime. Schianto

#RealMadrid- RayoVallecano || Il Real Madrid si salva dai fischi grazie a un rigore di Mbappé al 95esimo, ma perde Bellingham in lacrime.

Ieri Donald Trump ha revocato una legge che riconosceva il cambiamento climatico come causato dai gas serra, una decisione che ha suscitato sorpresa tra gli scienziati e gli ambientalisti, poiché rappresenta un passo indietro rispetto alle politiche di tutela ambientale adottate negli ultimi anni.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Tragedie alle Olimpiadi: le morti che hanno cambiato i Giochi per sempre

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, la storia di Maxim Naumov: dal disastro aereo dei genitori alle Olimpiadi; Malinin, che disastro: due cadute, errori e lacrime a Milano Cortina; Olimpiadi 2026, Naumov e il dramma dei genitori morti in aereo; Olimpiadi, disastro Rai in diretta tv tra papere, 'censure' e confusione. Bufera sul direttore-conduttore.

Olimpiadi, che disastro! Il grande favorito esce in lacrime. SchiantoIl mondo del pattinaggio di figura è rimasto letteralmente pietrificato davanti a uno degli scenari più imprevedibili e drammatici della storia recente dei ... thesocialpost.it

Clamoroso al Forum: disastro Malinin, il Dio dei quadrupli è umano. L’oro va a sorpresa al kazako Shaidorov. Grassl: Dopo la gara ho vomitatoMilano-Cortina 2026: colpo di scena nel pattinaggio artistico, il favorito americano finisce ottavo mentre trionfa l'outsider Shaidorov ... ilfattoquotidiano.it

La parodia dopo il disastro della telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi facebook

Olimpiadi, Naumov mostra la foto dei genitori morti in un disastro aereo. La storia del pattinatore Usa: «Guardate cosa abbiamo fatto» x.com