Olimpiadi | Brignone e Moioli domani cercano una nuova medaglia

Federica Brignone e Michela Moioli cercano una nuova medaglia alle Olimpiadi perché vogliono rafforzare i loro risultati passati. La sciatrice e la snowboarder puntano a confermare il loro talento in vista delle prossime gare, portando a casa una seconda medaglia. Nel frattempo, i biathleti italiani si preparano a riscattarsi, dopo una serie di prove che non hanno portato molte soddisfazioni finora.

