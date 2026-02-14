Olimpiadi | Arianna Fontana ed Elisa Confortola mettono nel mirino altre due medaglie

Arianna Fontana ed Elisa Confortola puntano a conquistare altre due medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver già ottenuto ottimi risultati nelle prime gare di short-track. Le due atlete italiane si preparano a dare il massimo nelle prossime competizioni, portando con sé l’esperienza accumulata finora. Fontana, che ha già vinto numerosi ori, spera di aggiungere un’altra medaglia al suo palmarès, mentre Confortola si impegna per migliorare il suo rendimento in questa fase della gara.

Qualificate ai quarti nei 1000 metri e in finale nella staffetta. Delusione, invece, nel 1500 metri uomini Mettono nel mirino altre due medaglie Arianna Fontana ed Elisa Confortola, nelle prove dello short-track in corso di svolgimento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questa sera, infatti, si sono disputate le semifinali della staffetta femminile (3000 metri) e le due campionesse valtellinesi, insieme a Chiara Betti e Arianna Sighel, grazie al secondo posto nella prima batteria alle spalle dell'Olanda, si sono qualificate alla finale A per l'assegnazione delle medaglie insieme a Corea e Canada che hanno chiuso nelle prime due posizioni la seconda semifinale.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Arianna Fontana conquista la medaglia d’oro nei 1000 metri agli Europei di short track a Tilburg.

Arianna Fontana torna in gara a Pechino con l’obiettivo di conquistare altre medaglie.

