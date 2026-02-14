Olimpiadi | a Livigno va in scena la rivincita di Jakara Anthony

Jakara Anthony ha deciso di rifarsi alle Olimpiadi di Livigno dopo aver perso la medaglia nella prima gara di Moguls. La giovane atleta, che aveva ottenuto il punteggio più alto nella prima fase, ha commesso un errore nella sua seconda run finale, partendo ultima e mancando così il podio. Ora si prepara a riscattarsi in una gara cruciale.

Fuori dal podio (da favorita), per un suo errore, nel Moguls gobbe, si prende il primo oro olimpico della storia nel parallelo sempre nel Moguls In semifinale, la Anthony ha sconfitto l'americana Elizabeth Lemley (poi bronzo) che aveva vinto l'oro nella specialità gobbe pochi giorni fa. Nella finalissima, poi, si è trovata di fronte Jaelin Kauf (argento nelle gobbe) sconfiggendola con il punteggio di 20-15 e salendo sul gradino più alto del podio. Bronzo, come detto, all'americana Lemley, vittoriosa per 18-17 nella Small Final, sulla francese Perrine Laffont, a sua volta bronzo nelle gobbe.