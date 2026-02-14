Olimpiadi 2026 Zelensky incontra Heraskevych a Monaco

Volodymyr Zelensky ha incontrato Vladyslav Heraskevych a Monaco, dove il presidente ucraino si trovava per partecipare alla Conferenza sulla sicurezza. La riunione si è svolta dopo che l’atleta di skeleton era stato sospeso dal Comitato Olimpico Nazionale, perché aveva rifiutato di usare un casco diverso. Quel casco, infatti, mostrava i volti di alcuni sportivi di Kiev morti durante il conflitto con la Russia.

A Monaco, dove si è recato per la Conferenza sulla sicurezza, Volodymyr Zelensky ha incontrato Vladyslav Heraskevych, l'atleta ucraino di skeleton squalificato nei giorni scorsi dal Comitato Olimpico Nazionale per essersi rifiutato di gareggiare con un casco diverso da quello che aveva deciso di indossare, su cui c'erano i volti di alcuni sportivi di Kiev uccisi in guerra dalla Russia. "Siamo orgogliosi di te per questa posizione onorevole", gli ha detto Zelensky dopo avergli stretto la mano. "Continuo a credere che non abbiamo infranto alcuna regola", ha risposto Heraskevych. "Sono certo che dimostreremo al mondo e al Cio che avevamo ragione".