Olimpiadi 2026 Varnier | Spirito olimpico ha impatto totalizzante per Cortina e Bormio

Varnier afferma che le Olimpiadi 2026 influenzano profondamente le città di Cortina e Bormio, portando cambiamenti visibili nelle comunità locali. La partecipazione di migliaia di atleti e spettatori, infatti, porta un fermento che si riflette nelle attività quotidiane e nelle strutture sportive. Un esempio concreto è il miglioramento delle infrastrutture di trasporto e dei servizi nelle zone alpine, che resteranno come eredità dell’evento.

“È chiaro che per Cortina e Bormio l’arrivo di questo evento ha un impatto totalizzante, Milano è una città che giustamente deve continuare a vivere e fare quello che fa una città importante come Milano. Ma io credo che l’atmosfera ci sia ed è quella che ci deve essere, anche i visitatori, gli sponsor globali, i nostri interlocutori, sono tutti estremamente felici dei nostri Giochi e dell’atmosfera che si vive”. Così l’ad di Fondazione Milano Cortina, Andrea Varnier, a margine della conferenza stampa, dopo una settimana dall’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Giovanni Franzoni conquista un argento con soli 20 centesimi di secondo di ritardo dall’oro nella discesa libera di Bormio.

A pochi anni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, la Samsung presenta la sua Pin Collection dedicata all’evento.

OLIMPIADI 2026, KIRSTY COVENTRY (PRESIDENTE CIO) INCONTRA GOVERNATORE FONTANA A PALAZZO LOMBARDIA: CLIMA ECCEZIONALE, ORGANIZZAZIONE MERAVIGLIOSA(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2026 – Al Belvedere Silvio Berlusconi di Palazzo Lombardia, si è svolto nel pomeriggio di oggi un incontro istituzionale tra il presidente del Comitato olimpico ... mi-lorenteggio.com

