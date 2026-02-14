OLIMPIADI 2026 SABATO 14 FEBBRAIO | PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA

Sabato 14 febbraio, le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 si aprono con le competizioni di diverse discipline, mentre gli atleti italiani si preparano a scendere in pista. BubinoBlog seguirà in tempo reale le gare, offrendo aggiornamenti dettagliati su risultati e protagonisti. La giornata si prospetta ricca di emozioni, con gli sciatori e gli skater italiani pronti a dare il massimo.

BubinoBlog segue le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 con un liveblogging giorno per giorno per commentare insieme le varie discipline e gli italiani in gara. Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi sabato 14 febbraio Programma completo 09:05 Curling: Round robin donne, Italia – Repubblica Popolare di Cina (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani), Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone 10:00 Sci alpino: Slalom gigante uomini, manche 1 (Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer) 10:30 Sci freestyle: Dual mogols donne, ottavi di finale (Manuela Passaretta) 11:20 Sci freestyle: Dual mogols donne, quarti di finale Nella giornata di venerdì, l'Italia ha conquistato una medaglia di bronzo grazie a Michela Moioli nello snowboard cross. Oggi, sabato 14 febbraio, gli italiani scendono in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinti dalla voglia di conquistare medaglie. L'Italia punta ad altre medaglie: sarà il momento dello slalom gigante uomini, ma anche della sprint nel biathlon con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. In serata torna Sighel nei 1500 metri short track. Prosegue lo spettacolo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che oggi, sabato 14 febbraio, vivono la loro undicesima giornata di gare. Un sabato da batticuore! 6 medaglie d'oro in palio, dal Gigante maschile alla finale dello Short Track.