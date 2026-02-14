Olimpiadi 2026 prima manche del gigante | Braathen in testa male Franzoni – La diretta

Il nome di Giovanni Franzoni compare in prima posizione dopo la prima manche del gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma il risultato è stato influenzato da una caduta nel tratto finale. La gara, trasmessa in diretta, mostra come l’atleta italiano abbia perso terreno rispetto ai rivali più veloci. Intanto, la leader della manche è la norvegese Braathen, che ha staccato tutti con una prestazione solida. Nella stessa giornata, l’Italia spera di ottenere una medaglia anche con Arianna Fontana nei 1000 metri di short track.

Italia a caccia di medaglie nell'ottavo giorno delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Grande attesa per Giovanni Franzoni nello nello slalom gigante e Arianna Fontana nei 1000 metri di short track. Attenzione anche a Dorothea Wierer, impegnata nella sprint di biathlon, e alla squadra di hockey maschile, pronta a scendere in pista nel pomeriggio contro la Finlandia. IL PROGRAMMA DI OGGI 14 FEBBRAIO IL MEDAGLIERE DELL'ITALIA LOVE IS IN THE AIR!? Day 8 of the Olympic Games!??? Here are the medal events scheduled for today: 11:46 Freestyle Skiing Women's Dual Moguls 12:00 Cross-Country Skiing Women's 4 x 7.