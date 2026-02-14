Olimpiadi 2026 | ottimo andamento della vendita dei biglietti per Milano Cortina su tutte le sedi

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 stanno attirando molti spettatori, con oltre 1.270.000 biglietti già venduti, secondo quanto riporta l’ANSA. La forte domanda si registra in tutte le sedi di gara, dimostrando un grande interesse del pubblico per l’evento. Le vendite proseguono senza sosta, segnalando un entusiasmo crescente tra gli appassionati di sport.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, sono 1.270.000 e più i biglietti venduti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 attraverso le varie sedi di gara. Lo comunica l’amministratore delegato di Milano Cortina Andrea Varnier, che lo ha raccontato in una conferenza stampa utile a sottolineare questi e altri dati di vendita. Così parla Varnier: “ Stiamo registrando risultati trasversali: si va dal 94,5% di Bormio all’88,7% di Anterselva, passando per il 90% di Milano. Lo sci alpinismo, al debutto olimpico, è sold out, per le gare di pattinaggio di velocità i biglietti ancora a disposizione rappresentano il 6% del totale, in montagna le gare più vendute sono quelle di salto con gli sci (90%) e slittino (87%) “. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sono aperte le vendite dei biglietti per le Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina.

La corsa verso le Olimpiadi di Milano e Cortina nel 2026 si fa più concreta.

