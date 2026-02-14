Olimpiadi 2026 | orari tv streaming e pettorali delle atlete italiane

L’atleta italiana Laura Bianchi partecipa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato il suo posto in gigante femminile grazie a una buona prestazione nelle ultime gare di qualificazione. La competizione si svolgerà tra le montagne lombarde e venete, e gli appassionati potranno seguire la diretta televisiva e in streaming. Bianchi indosserà il pettorale numero 12, pronto a dare il massimo sulla neve.

il gigante femminile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è pronto a offrire una delle prove decisive dello sci alpino femminile. domenica 15 febbraio, a cortina d’ampezzo, la grande classica si svolgerà con due manche: la prima alle ore 10:00, la seconda alle ore 13:30, con l’inversione delle migliori 30 al termine della prima run. 76 atlete rappresentanti di 44 paesi si contenderanno la medaglia olimpica, in una giornata chemesserà di grande competitività e spettacolo. prima manche alle 10:00 a cortina d’ampezzo (italia) e seconda manche alle 13:30, con l’inversione delle migliori 30 al termine della prima prova. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Domenica 8 febbraio alle Olimpiadi di Cortina 2026 si disputerà la discesa libera femminile.

Domani parte ufficialmente lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

