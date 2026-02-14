Il 14 febbraio, durante la settima giornata delle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli atleti italiani scendono in pista con l’obiettivo di conquistare altre medaglie. Ieri, gli sportivi azzurri hanno portato a casa nuovi premi e oggi continuano a cercare di migliorare il loro bottino. Gli eventi di oggi si svolgono in diverse venue e sono trasmessi in diretta su vari canali televisivi.

Oggi sabato 14 febbraio è la settima giornata delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Italia protagonista anche ieri, con nuove medaglie, e anche oggi gli azzurri proveranno ad arricchire il medagliere. Occhi puntati su Giovanni Franzoni nello slalom gigante e su Arianna Fontana, che tornerà sui pattini. Attenzione anche a Dorothea Wierer, alla staffetta femminile di fondo e alle numerose finali con i palio le medaglie olimpiche. 9:05 – Curling femminile round robin sessione 4: Italia-Cina. 10:00 – Sci alpino slalom gigante uomini prima manche ( Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer ) 10:30 – Sci acrobatico Dual Moguls donne sedicesimi di finale ( Manuela Passeretta ) 11:00 – Sci acrobatico Dual Moguls donne ottavi di finale 11:20 – Sci acrobatico Dual Moguls donne quarti di finale 11:35 – Sci acrobatico Dual Moguls donne semifinali?11:46 – Sci acrobatico Dual Moguls donne finali?12:00 – Sci di fondo staffetta femminile 4X7,5km (Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Martina Di Centa, Caterina Ganz)?13:30 – Sci alpino slalom gigante uomini seconda manche (Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer)?14:45 – Biathlon 7,5 km sprint donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer) 16:40 – Hockey su ghiaccio maschile Gruppo A Finlandia-Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, il programma di oggi 14 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

