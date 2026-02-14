Olimpiadi 2026 gli italiani in gara oggi sabato 14 febbraio | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

Nella giornata di venerdì, l’Italia ha conquistato una medaglia di bronzo grazie a Michela Moioli nello snowboard cross. La gara si è svolta in condizioni di neve fresca, che hanno complicato le corse e reso più difficile il percorso. Oggi, sabato 14 febbraio, gli atleti italiani tornano in pista per cercare di ottenere nuovi risultati alle Olimpiadi 2026. Gli orari e le finali sono stati annunciati, e gli appassionati possono seguire le gare in streaming o in TV.

Una sola medaglia per l'Italia nella giornata di venerdì: quella di bronzo di Michela Moioli nello snowboard cross. Poi delusioni dal biathlon e dal pattinaggio di velocità con Giacomel e Ghiotto. Oggi però è il momento dello slalom gigante uomini, con Alex Vinatzer che prova a dire la sua, ma anche della sprint di biathlon donne, con le solite Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che puntano al riscatto. In serata torna lo short track, con i 1500 metri uomini con Pietro Sighel.