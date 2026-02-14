Olimpiadi 2026 | Bulbarelli e Gasdia narrano la chiusura un connubio tra sport e lirica per un evento globale

Auro Bulbarelli e Cecilia Gasdia condurranno la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dopo aver scelto di unire lo sport e la musica lirica in un evento che coinvolgerà milioni di spettatori. La decisione nasce dall’esigenza di creare un momento memorabile che celebri il successo delle gare e la cultura italiana, con un’attenzione speciale alle esibizioni dal vivo di artisti di fama internazionale. La cerimonia si terrà nel cuore delle Dolomiti, puntando a lasciare un segno duraturo tra gli appassionati di sport e musica.

Auro Bulbarelli e Cecilia Gasdia Narreranno la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il giornalista sportivo Auro Bulbarelli e il soprano Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell'Arena di Verona, saranno la voce narrante della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. L'annuncio, diffuso dall'Adnkronos, combina esperienza giornalistica e lirismo artistico per raccontare l'evento conclusivo di una manifestazione che celebra lo spirito olimpico. Un Connubio Inatteso tra Sport e Lirica. La scelta di Bulbarelli, figura di spicco nel panorama sportivo italiano, riflette la volontà degli organizzatori di affidare un momento così significativo a un professionista di comprovata competenza.