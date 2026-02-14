Olimpiadi 2026 a rischio | cantieri aperti e ritardi per la riqualificazione di Loreto e Stazione Centrale a Milano

I lavori di riqualificazione di Loreto e Stazione Centrale a Milano sono ancora in sospeso a causa di ritardi burocratici, mettendo a rischio le Olimpiadi del 2026. La causa principale è la lentezza nei permessi e nelle approvazioni, che ha rallentato i cantieri avviati più di un anno fa. Nonostante l’impegno delle autorità, le strade di questi due punti nevralgici della città continuano a essere zone di intervento incompleto, con impalcature e segnaletica temporanea ancora visibili.

Olimpiadi 2026: Loreto e Stazione Centrale, il rischio di un’eredità di cantieri aperti per Milano. A poco più di un anno dall’apertura delle Olimpiadi Invernali del 2026, due simboli delle ambizioni rigenerative di Milano – piazzale Loreto e piazza Luigi di Savoia, alle spalle della Stazione Centrale – restano intrappolati in una complessa fase di stallo burocratico e urbanistico. Progetti nati per dare un nuovo volto a zone strategiche della città rischiano di lasciare un’eredità di cantieri aperti e promesse non mantenute, sollevando interrogativi sulla capacità dell’amministrazione comunale di rispettare i tempi e gli obiettivi fissati in vista dell’evento sportivo internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu Loreto e Stazione Centrale: le due piazze simbolo delle Olimpiadi restano dei cantieri fantasma (per il momento) Loreto e Stazione Centrale sono ferme da mesi a causa di lavori di riqualificazione non ancora avviati. Milano, convoglio guasto in stazione Centrale: ritardi fino a 100 minuti Questa mattina, un convoglio si è fermato improvvisamente alla stazione di Milano Centrale. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Milano Cortina 2026 al via: il clima mette a rischio il futuro delle Olimpiadi Invernali; Olimpiadi invernali 2026, le raccomandazioni dell’Ecdc su vaccini, cibo, infezioni e rischi; Milano-Cortina 2026, carabinieri: circa 2000 unità e 600 mezzi schierati; Fa caldo: il cambiamento climatico scalda le Olimpiadi invernali. Olimpiadi 2026, si rafforza la collaborazione sulla sicurezza tra Italia e QatarRoma e Doa consolidano la cooperazione: il ministro dell’Interno qatarino ha visitato a Milano i reparti specializzati dell’Arma dei Carabinieri, osservando da vicino tiratori scelti, cinofili e ... tg24.sky.it Scioperi 16 febbraio e 7 marzo, confermati nonostante i disagi per le OlimpiadiNonostante la richiesta della Commissione di Garanzia di rinviare gli scioperi del 16 febbraio e 7 marzo, i sindacati confermano le date ... quifinanza.it PORDENONE. IL TRENO DEL RICORDO, E’ ARRIVATO ALLA STAZIONE CENTRALE, PER RIMANERCI SINO A VENERDI’ SERA. VISITABILE DALLE 09.00 ALLE 19:00. facebook #MilanoCortina2026. La zona di via Filzi/stazione Centrale è chiusa al traffico. I tram 5, 9 e 10 e i bus 42 e 87 cambiano servizio. Sulla nostra app trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul servizio di oggi. Maggiori info: atm.it/it/ViaggiaConN… x.com