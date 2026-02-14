Olbia anziano scomparso dopo soccorso in ospedale | ricerche a tappeto tra nave e città

Giovanni Moscatelli, anziano di 78 anni, è scomparso ad Olbia dopo aver ricevuto cure in ospedale, probabilmente a causa di un malore che lo ha colpito durante la degenza. Le forze dell’ordine stanno cercando tra la nave e le strade della città, dove alcuni testimoni hanno visto l’uomo uscire dal pronto soccorso e allontanarsi a piedi. La sua scomparsa ha generato un'ampia mobilitazione, con ricerche che coinvolgono anche i volontari e i cani molecolari.

Scomparso a Olbia, l’anziano si allontana dal Pronto Soccorso: la ricerca di Giovanni Moscatelli e il mistero del viaggio in Sardegna. Olbia, 14 febbraio 2026 – Angoscia e mobilitazione per la scomparsa di Giovanni Moscatelli, 88 anni, originario di Tarquinia, che si è allontanato dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Olbia nella giornata di ieri. L’uomo, arrivato sull’isola via traghetto da Civitavecchia, era stato soccorso a bordo della nave a causa di un malessere. La sua scomparsa, improvvisa e inspiegabile, ha innescato un vasto dispositivo di ricerca che coinvolge Polizia di Stato, Protezione Civile e numerose squadre di volontari.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Sale sulla nave a Civitavecchia e arriva a Olbia: scomparso Giovanni Moscatelli

Giovanni Moscatelli, 88 anni, è scomparso a Olbia dopo essere salito su una nave a Civitavecchia.

