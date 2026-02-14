Oh citti ma che se fa? L’alcol che scorre | adolescenti e pronto soccorso sotto pressione

A Firenze, un ragazzo di 16 anni finisce al pronto soccorso dopo aver bevuto troppo durante un party tra amici. L’ARS Toscana ha evidenziato che il consumo eccessivo di alcol tra gli adolescenti sta crescendo, portando a un aumento di interventi sanitari nelle strutture di emergenza. Negli ultimi mesi, i medici hanno notato un aumento di giovani con sintomi di intossicazione acuta, spesso dopo serate trascorse tra brindisi e feste.

ARS Toscana l’ha detto chiaro e tondo: tra i ragazzi toscani il binge drinking – che poi sarebbe bere per stonfarsi in fretta – è in aumento. E non è più solo roba da maschi. Anzi, tra le ragazze i numeri fanno drizzare i capelli. Siamo a febbraio 2026 e i dati aggiornati a ottobre 2025 parlano senza tanti giri di parole: oltre il 30% degli adolescenti toscani fa abbuffate alcoliche. Tradotto: tre su dieci bevono non per gusto, ma per andare giù di testa. I numeri che fanno girar la testa (e non per il vino) Prevalenza: tra il 30,9% e il 33,4% degli adolescenti pratica binge drinking.. Tra i 14-19 anni: il 33,4% dice di essersi ubriacato almeno una volta. 🔗 Leggi su Lortica.it

La situazione nei Pronto Soccorso della provincia di Arezzo rimane critica a causa di scelte organizzative regionali e della carenza di personale.

Giuliano (UGL) evidenzia come il sovraffollamento dei pronto soccorso in tutta Italia segnali le criticità del sistema sanitario.

