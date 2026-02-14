ogni partita una storia lazio atalanta per sempre il derby di casa magnocavallo

Il nome di Magnocavallo torna al centro delle cronache dopo la partita tra Lazio e Atalanta, a causa delle sue accuse sulla gestione del match. La sua presenza in campo ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto dopo aver sollevato dubbi sulla regolarità di alcune decisioni arbitrali. Durante la sfida, Magnocavallo ha fatto sentire la sua voce in modo deciso, attirando l’attenzione di chi segue da vicino le vicende del calcio italiano.

S gombriamo il campo dagli equivoci: il Magno non era un cercarigori. O almeno non così come si vuole far credere. Nel mitico (solo perché lo si è vinto.) campionato di C1 stagione 1981-82 alla fine ne conquistò solo due, mica duecento. Il problema semmai sta nel fatto che il primo è arrivato subito, alla giornata numero 1 a mo’ di biglietto da visita: debutto in casa con il Treviso e vittoria 1-0 con goal dal dischetto di Mutti sotto la curva Nord per fallo di Niero sul numero 3 nerazzurro. Il secondo nel big match con il Modena, vero spartiacque per la promozione, con le medesime modalità e per giunta inducendo al fallo una vecchia volpe come Cresci, una vita in A con il Bologna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

