Ogni giorno un sole nuovo | la storia di Chris McCandless

Da vanityfair.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chris McCandless avrebbe compiuto 58 anni, ma la sua storia nasce dal fatto che, a 22 anni, decise di abbandonare la vita moderna per immergersi nella natura selvaggia. La sua decisione fu motivata dal desiderio di trovare una strada diversa e più autentica, lontano dalla società. Nei suoi ultimi anni, si trasferì nel cuore dell’Alaska, dove affrontò le sfide di vivere isolato. La sua esperienza ha ispirato un film e continua a suscitare interesse tra chi cerca un senso più profondo nella vita.

Chris McCandless, il ragazzo che a 22 anni scelse di andare a vivere nella natura e che ha ispirato il film Into the Wild di Sean Penn, oggi avrebbe 58 anni. Sua sorella Carine racconta la sua scelta e spiega perché non bisogna avere paura della felicità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ogni giorno un sole nuovo la storia di chris mccandless

© Vanityfair.it - Ogni giorno un sole nuovo: la storia di Chris McCandless

Su Venere venti a 360 km/h ogni giorno: tutta colpa del Sole

Un mondo nuovo ogni giorno: la lezione di Piero Gobetti

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ogni giorno un sole nuovo: la storia di Chris McCandless; Radio 24, prosegue la crescita degli ascolti: 2,6 milioni ogni giorno; Le good vibes di Goovi crescono del 24%; La privatizzazione dell’acqua in Europa: un fenomeno in crescita.

Il dramma umano e civile delle patrie galere in Un posto al soleRoberto è in carcere, turbato da immagini e ricordi della sua fanciullezza, che ritornano ogni giorno quando in cortile un gruppo di detenuti sbeffeggia un ragazzo sordomuto Ogni tanto, a distanza di ... ilfoglio.it