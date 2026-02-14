Ogni giorno un sole nuovo | la storia di Chris McCandless

Chris McCandless avrebbe compiuto 58 anni, ma la sua storia nasce dal fatto che, a 22 anni, decise di abbandonare la vita moderna per immergersi nella natura selvaggia. La sua decisione fu motivata dal desiderio di trovare una strada diversa e più autentica, lontano dalla società. Nei suoi ultimi anni, si trasferì nel cuore dell’Alaska, dove affrontò le sfide di vivere isolato. La sua esperienza ha ispirato un film e continua a suscitare interesse tra chi cerca un senso più profondo nella vita.

Christopher Johnson McCandless El Segundo, 12 febbraio 1968 – Stampede Trail, 18 agosto 1992 Ho paura che il tempo della vita non basterà a colmare la grandezza dell'immenso nel mio cuore.