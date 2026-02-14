Oggi cambia tutto La forza di una donna la decisione di Canale 5

Canale 5 ha deciso di cambiare tutto, puntando su una donna forte che ha attirato l’attenzione di molti. La scelta arriva dopo settimane di discussioni e segnala una svolta nel palinsesto, con nuovi spazi dedicati a storie di donne che ispirano. Oggi, il pubblico può aspettarsi un pomeriggio diverso, ricco di emozioni e di momenti che si intrecciano con le vite di tanti italiani.

Un pomeriggio che sa di promessa: più tempo, più emozioni, più spazio a quella storia che ormai accompagna tanti italiani come un rito. Nel cuore del daytime di Canale 5, proprio nel giorno di San Valentino, arriva una piccola svolta di palinsesto che parla direttamente ai fan. Sabato 14 febbraio 2026, infatti, La forza di una donna non andrà in onda come sempre: l'appuntamento sarà anticipato e proposto in versione estesa. Un cambio concreto, facile da segnare in agenda: partenza alle 15.15 (circa 20 minuti prima del consueto 15.35 ) e una puntata più lunga del previsto, pensata come variazione eccezionale solo per quel pomeriggio.