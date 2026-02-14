Odissea degli studenti sui bus | parte la petizione | Siamo isolati servono coincidenze certe

I genitori degli studenti della linea 170 di Rimini hanno avviato una petizione dopo aver affrontato disagi quotidiani e mancanze di coincidenze affidabili. La protesta si è diffusa rapidamente, coinvolgendo molte famiglie dell'intera Valconca e superando le 80 firme in meno di un giorno. Molti ritengono che i mezzi pubblici siano diventati un problema reale, lasciando gli studenti isolati e senza collegamenti certi. La richiesta principale è di migliorare i servizi e garantire orari più affidabili.

La protesta cresce e in poche ore diventa un caso politico che coinvolge l'intera Valconca. La petizione contro i disservizi della linea 170, che collega Rimini a Montescudo-Monte Colombo, organizzata dai genitori degli alunni che ogni giorno prendono quel mezzo; ha superato le 80 firme in meno di 24 ore, raccogliendo adesioni da famiglie di Riccione, Cattolica, Morciano, Misano e Coriano. A far scattare la mobilitazione è stata la denuncia di un padre che negli scorsi giorni ha raccontato la situazione del figlio minorenne, "costretto dopo la scuola a fermarsi fino a sera nell'ufficio del genitore a Villa Verucchio, non potendo rientrare a casa per l'assenza di coincidenze adeguate".