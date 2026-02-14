nuovo viale parte la sperimentazione semafori sincronizzati e segnaletica

Il Comune ha avviato oggi la sperimentazione sul nuovo Viale della Vittoria, rispondendo alle richieste di alcuni residenti durante l’assemblea pubblica. La prima fase prevede la sincronizzazione dei semafori e l’installazione di nuova segnaletica stradale per migliorare il flusso del traffico. In particolare, i semafori verranno collegati tra loro per ridurre le code e facilitare il passaggio dei veicoli e dei pedoni.

Restyling del Viale della Vittoria, si parte con una prima fase sperimentale (come tra l’altro chiesto in assemblea pubblica da alcuni cittadini). La Giunta Fiordelmondo ieri ha fatto sapere di aver "approvato il documento di indirizzo alla progettazione della riqualificazione di Viale della Vittoria. Si tratta del passaggio tecnico, rispetto a quanto previsto dal codice degli appalti, che dà continuità alla pianificazione strategica del masterplan, permettendo così di avviare il bando della gara europea". "All’interno del documento di indirizzo – aggiungono - è specificato che viene chiesta nella progettazione una prima fase di solo assestamento del Viale rispetto al nuovo ridisegno della sezione stradale, con una parte di segnaletica che quindi permetterà di sperimentare il tutto, anche in funzione dei nuovi impianti semaforici che saranno installati e che garantiranno una migliore fluidificazione del traffico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il restyling del viale della Vittoria prevede un intervento che interesserà anche la viabilità, con l'obiettivo di migliorare la fluidità del traffico.

