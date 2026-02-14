nuovo premio al coro lunigiana

Il Coro Lunigiana riceve un nuovo riconoscimento dopo aver conquistato il primo posto al Premio Letterario

Oggi, con inizio alle 14.30 nell’auditorium della Camera di Commercio a Carrara andrà in auge la premiazione dei vincitori del Premio Letterario "Tra l’Ombra e l’Anima-Pablo Neruda", con ospiti provenienti da tutto il mondo. La fondatrice e presidente del Premio, è Marina Pratici mentre il Comitato organizzatore, è composto da: Giacomo Bugliani presidente, Giuseppe Benelli, Francesco D’Episcopo, Hafez Haidar e Rodolfo Vettorello presidenti onorari; in qualità di presidenti internazionali: Patrice Avellà, Joan Josep Barcelo e Dinos S. Koubatis e dai membri Stefano Carloni, Claudia Casadei, Lorenzo Masi, Mauro Montacchiesi, Matteo Nerbi, Annella Prisco e Giovanni Ronzoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Festival Nessiah si distingue per il suo impegno nell’apertura al dialogo interculturale.

A Torreano, nella frazione di Masarolis, si terrà un concerto dei cori Nediski Puobi, Coro Matajur e Coro Re?an.

