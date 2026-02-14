Nuovo contratto Cartai protocollo ok | Salari più forti

Il 10 febbraio, le rappresentanze dei lavoratori e delle imprese del settore Cartai e Cartotecnici hanno firmato un nuovo accordo, rispondendo alle richieste di aumenti salariali più consistenti. La firma arriva dopo mesi di negoziati, in un momento in cui le aziende affrontano costi più elevati per materie prime e energia. Con il nuovo protocollo, i salari di circa 3.000 lavoratori saranno rafforzati per i prossimi tre anni.

È stato firmato il 10 febbraio il protocollo di rinnovo del contratto nazionale di lavoro Cartai e Cartotecnici per il periodo 2025-2028: il precedente era scaduto nel dicembre 2024. L'intesa è stata raggiunta dai sindacati Uilcom Uil, Slc Cgil, Fistel Cisl, Ugl Chimici, con le associazioni Assocarta e Assografici e riguarda circa mille lavoratori del settore nella provincia di Forlì-Cesena (80mila a livello nazionale), con un incremento economico complessivo del 14,8%. "Il rinnovo – spiega Alessandro Minardi della direzione regionale Uilcom – rafforza i salari, potenzia gli strumenti di welfare e migliora le condizioni di chi svolge attività particolarmente complesse.