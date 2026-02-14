Nuove strade da intitolare Proposti per l’attribuzione Lenin e il primo podestà

Un nome noto e una figura storica vengono proposti per l’intitolazione di nuove strade, dopo che le amministrazioni comunali hanno deciso di rivedere alcuni toponimi. Lenin, il rivoluzionario russo, e il primo sindaco della città, sono stati scelti come possibili intitolazioni, in risposta alle richieste di alcune associazioni e cittadini che desiderano ricordare figure significative del passato. Durante le assemblee pubbliche, molti hanno suggerito di dedicare vie a personaggi che hanno lasciato un segno profondo nella storia locale e internazionale. Passeggiando per le vie del centro, sono sempre più frequenti i passanti che si chiedono chi siano queste persone e quale storia

Chi era costui? A chi non capita di chiederselo talvolta passeggiando per le strade della città e alzando gli occhi alle targhe delle vie. E chissà quali esiti darebbe un sondaggio sui residenti su di cosa si occupava l’intestatario della via di casa. Per evitare situazioni di questo genere nelle nuove targhe comunali verrà introdotta una dicitura per definire il personaggio: patriota, politico, sindacalista, oncologo, calciatore, e via dicendo, unitamente alla data di nascita e di morte. "L’esigenza – spiega il presidente della Commissione Toponomastica assessore Christian Castorri – è quella di valorizzare sempre più culturalmente l’attribuzione delle titolazioni a personaggi significativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuove strade da intitolare. Proposti per l’attribuzione. Lenin e il primo podestà Startup inventa un innovativo banco da lavoro, primo posto al concorso "Nuove idee nuove imprese" Nova, il banco da lavoro innovativo vincitore del concorso Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Portoferraio, una via del centro storico sarà intitolata a Oreste Bertucci. Toponomastica, nuove vie intitolate a Caligari e alla fondatrice di Save The Children. Ma Manganelli capo della polizia viene confuso con lo scrittoreLa commissione consultiva di Toponomastica ha dato il via libera a nuove intitolazioni di vie, strade e parchi di Roma Capitale. «Siamo particolarmente soddisfatti. Da piazzale Claudio Caligari ... roma.corriere.it Nuove strade a Roma, intitolazioni tra cinema, letteratura e Resistenza: da Remo Remotti a Gillo PontecorvoVie, piazze e parchi di Roma avranno nuovi nomi. La commissione consultiva di toponomastica, riunita giovedì 18 settembre, ha deliberato varie intitolazioni che potrebbero cambiare gli indirizzi di ... fanpage.it Tramvia e nuove strade, la Regione Toscana stanzia 30 milioni per la viabilità x.com Nuove strade per l'evangelizzazione: esplorando il "continente digitale" UCEN + https://www.francescaninorditalia.net/index.php/aggiornamenti/news/1097-nuove-strade-per-l-evangelizzazione-esplorando-il-continente-digitale-ucen facebook