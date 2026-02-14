Numeri tribali euna mezza parolaccia | l' Italrugby raccontata dai tatuaggi dei giocatori

Favretto si è tatuato 45 disegni, ma Ioane sembra una vera e propria opera d’arte sulla pelle. È un dettaglio che rivela quanto i tatuaggi siano diventati parte integrante della loro identità. I giocatori dell’Italrugby portano sulla pelle simboli e scritte che raccontano storie di vita, passione e orgoglio nazionale. Tra disegni tribali e qualche parola colorita, ogni tatuaggio aggiunge un tocco personale al carattere di ogni atleta.

Raccontano di piacevoli sofferenze, di aneddoti, della propria vita ma anche di una mezza parolaccia o di un termine in russo di cui si ignorava, e forse si ignora ancora, il significato. Metti una sera dopo cena con sette rugbisti azzurri e fagli raccontare i loro – tanti, tantissimi – tatuaggi, sarà il modo migliore per scoprirne un pezzo d'anima, per capire chi e che cosa ci sia al di là della loro immagine da ragazzoni guerrieri. Che oggi, a proposito di sfide, giocano all'Aviva Park di Dublino contro l'Irlanda con ancora nel cuore il bel successo di sabato scorso, a Roma, contro la Scozia e sotto il diluvio.