La Cina rifiuta di partecipare ai negoziati nucleari con Stati Uniti e Russia perché considera fondamentale avere una capacità militare paragonabile. La decisione arriva dopo la scadenza dell’accordo New START, che limitava le armi tra le due nazioni. Pechino insiste nel voler mantenere un livello di armi nucleari che equivalga a quello di Mosca e Washington prima di sedersi a un tavolo di trattativa. Un funzionario cinese ha dichiarato che senza questa condizione, i negoziati non hanno senso.

Prima di negoziare, va stabilito un rapporto tra pari. O, meglio, una potenza di fuoco simile. In estrema sintesi è questa la posizione che la Cina ha assunto sulle armi nucleari, dopo la fine dell’accordo New START tra Stati Uniti e Russia. Una posizione che ricorda quella presa già sul cambiamento climatico. Tradotto: Pechino si dice disposta a ridurre le emissioni, ma seguendo i suoi tempi e non le pressioni dell’Occidente. Questo perché ritiene di avere il diritto di completare il proprio processo di sviluppo e industrializzazione prima di adeguarsi agli standard richiesti da altri attori (in primis l’Europa, dopo la ritirata climatica degli Usa di Donald Trump). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nucleare, perché la Cina non vuole partecipare a negoziati con Usa e Russia

Dopo più di cinquant’anni, gli Stati Uniti e la Russia hanno rinnovato il loro accordo sul nucleare senza trovare un’intesa.

