Novara largo Bellini completamente chiuso per lavori

Novara, largo Bellini è stato completamente chiuso al traffico per lavori di asfaltatura. La decisione è stata presa per permettere il rifacimento del manto stradale tra piazza Puccini e via Solaroli. I lavori, iniziati oggi, sabato 14 febbraio, coinvolgono anche la posa di porfidi lungo le carreggiate. Durante i prossimi due giorni, il traffico resterà bloccato in questa zona per completare le operazioni di asfaltatura e migliorare le condizioni della strada.

Al via da oggi, sabato 14 febbraio, gli ultimi lavori in largo Bellini. Il Comune ha spiegato che "nei giorni di lunedì 16 e martedì 17 febbraio sono previsti il rifacimento e la definitiva asfaltatura e porfidatura delle carreggiate del largo Bellini, comprese tra piazza Puccini e via Solaroli. L'intervento inizierà sabato 14 con la scarificatura della pavimentazione stradale attualmente esistente e proseguirà da lunedì 16 febbraio alle ore 7 fino al termine dei lavori, previsto per il tardo pomeriggio di martedì 17". A cause dei lavori, ci saranno delle modifiche alla viabilità. Da largo Costituente verso la piazza Martiri sarà vietato l'accesso ad eccezione dell'ingresso al parcheggio a pagamento della piazza, mentre da baluardo Massimo d'Azeglio sarà vietato l'accesso al largo Bellini in direzione centro città, ad eccezione dell'ingresso carraio all'ospedale.

Lavori in corso in largo Bellini a Novara.

Largo Bellini, due giorni di stop al traffico poi la riapertura definitiva. Tutte le modificheA Novara lavori di asfaltatura e porfidatura in largo Bellini: chiusura totale al traffico il 16 e 17 febbraio. Ecco divieti, accessi consentiti e percorsi alternativi.

