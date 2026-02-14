Novara bidoni rovesciati e urla fino a notte fonda in centro | denunciato un gruppo di giovani
Un gruppo di giovani ha rovesciato i bidoni dell’immondizia e urlato fino a tarda notte nel centro di Novara, a causa di un episodio avvenuto venerdì scorso. Gli abitanti del quartiere si sono svegliati con sacchi di plastica e cartoni sparsi ovunque, mentre i ragazzi continuavano a gridare e fare rumore vicino ai negozi. La scena si ripete ormai da diverse settimane, ogni fine settimana, creando disagio tra i residenti. La polizia ha denunciato alcuni di loro per disturbo pubblico e danneggiamento.
