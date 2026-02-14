Novara a marzo torna Fiorissimo | la mostra mercato di fiori piante e artigianato

A Novara, la mostra mercato di fiori, piante e artigianato torna a marzo, portando in città oltre 50 espositori da tutta la regione. La manifestazione, giunta alla nona edizione, si svolgerà nel centro storico, attirando appassionati e famiglie. Quest’anno, i visitatori troveranno anche laboratori per bambini e dimostrazioni di giardinaggio.

A marzo torna a Novara l'appuntamento con "Fiorissimo", la mostra mercato florovivaistica della città, giunta alla nona edizione. La fiera è in programma al Castello dal 27 al 29 marzo, dalle 10 alle 19, dove saranno presenti esperti florovivaisti, prodotti handmade e biologici, oltre a un ricco programma di attività. Il cuore pulsante di Fiorissimo sarà la Corte Fiorita, dove gli espositori — selezionati tra le eccellenze del florovivaismo nazionale — offriranno non solo esemplari esclusivi da acquistare, ma anche consulenze esperte per la cura del verde. Accanto a loro, il Mura Market ospiterà artigiani di talento con pezzi unici e aziende agricole focalizzate sulla sostenibilità e sui prodotti naturali derivati dalla terra.