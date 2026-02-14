Nonno ' Lupin' fermato a Roma | l' ultimo colpo a 89 anni e un passato in Liguria

A Roma, la polizia ha arrestato Nonno 'Lupin', famoso per aver commesso un colpo a 89 anni, dopo aver attraversato tutta Italia con vari nomi falsi. L’uomo, che ha un passato in Liguria, era stato protagonista di furti in diverse regioni, sfruttando la sua età per sfuggire alla cattura. Gli agenti lo hanno individuato in un appartamento nel centro storico, dove si nascondeva da settimane.

Classe 1937, una carriera criminale iniziata nel 1974 che ha attraversato anche la nostre regione: nonostante l'età ha tentato la fuga dai carabinieri dopo il furto in un centro commerciale, nel 2021 anche una rapina Un passato in Liguria e colpi in tutta Italia con diversi alias per quello che può essere considerato, per ragioni anagrafiche, il ‘nonno’ di tutti i ladri del Paese. Parliamo di un cittadino colombiano del 1937, arrestato dai carabinieri di Roma nel pomeriggio del 13 febbraio (qui la notizia su RomaToday). L'uomo, con alle spalle 50 anni carriera criminale, è stato notato dagli addetti alla sicurezza di un centro commerciale di via dei Due Macelli.🔗 Leggi su Genovatoday.it "A 89 anni in condizioni critiche nell'Utic, mio nonno salvato e dimesso dopo 10 giorni" Riceviamo una lettera di ringraziamento da parte di un lettore di BrindisiReport, che racconta l’esperienza del proprio nonno, ricoverato all’Utic dell’ospedale Perrino. Addio a Tony Dallara, morto a 89 anni: le cause della scomparsa dell’ultimo degli “urlatori” Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Tony Dallara, noto come uno degli ultimi “urlatori” della canzone italiana. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. RICETTA 100% VEGANA Il cubo gourmet di lasagna bianca: la sorpresa ai carciofi e tempeh di lupini “La Lasagna che ha fatto il quadrato!” Dimenticate la solita teglia della nonna tutta storta: qui si va di geometria pura. Questa è la mia lasagna “ facebook