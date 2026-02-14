Non vado Sanremo 2026 il super ospite è fuori | Sono spariti loro

È stato annunciato che uno dei super ospiti più attesi di Sanremo 2026 non parteciperà all’evento. La causa è una decisione improvvisa di uno degli attori più popolari della fiction italiana, che ha deciso di rinunciare all’ultimo momento. Secondo fonti vicine all’artista, il ritiro sarebbe legato a impegni personali imprevisti. La notizia ha sorpreso molti fan, che aspettavano di vederlo salire sul palco dell’Ariston.

Colpo di scena a pochi giorni dal via al Festival di Sanremo 2026. Nelle ultime ore è emerso un retroscena che riguarda uno dei volti più amati della fiction italiana, dato da tempo tra i possibili protagonisti sul palco dell'Ariston. Le indiscrezioni sulla sua partecipazione circolavano già dallo scorso dicembre e qualcosa di vero, a quanto pare, c'era davvero. La chiamata sarebbe arrivata, ma senza un seguito concreto. A raccontarlo è stato lo stesso famoso. Ospite di Geppi Cucciari nell'ultima puntata di Splendida Cornice, ha spiegato tutto così: "Con l'occasione ti sfrutto per dire delle cose.

Nel percorso verso Sanremo 2026, Carlo Conti conferma il suo ruolo chiave nella conduzione e nella selezione dei protagonisti.

Sanremo 2026 si arricchisce del primo grande ospite: Max Pezzali.

Sanremo 2026, Fiorello: «Andrea Pucci è un boyscout rispetto a TonyPitony»

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Chiello: Vado al Festival perché mi annoiavo e non avevo niente da fare; Michele Bravi a Sanremo 2026: Canto la goffagggine del lutto sentimentale. Le battute omofobe di Pucci? Non mi sento offeso se a qualcuno non vado bene; Michele Bravi torna a Sanremo e difende Ghali: Un artista che esprime il suo pensiero non è dissenso; Sayf e Sanremo 2026: un debutto senza maschere.

Sanremo 2026, Fulminacci: Vado all'Ariston leggero e per divertirmiPer il cantautore romano sarà la sua seconda volta al Festival: la prima con il pubblico, perché nel 2021 la platea era svuotata dal Covid. Il brano si intitola Stupida Sfortuna. Nella serata dei ...

Alessandro Gassmann, 'non vado a Sanremo, da parente non posso'Esiste una regola che dice che se c'è un cantante a Sanremo, non possono andare anche come ospiti sul palco dell'Ariston i suoi parenti. Quindi non andrò al Festival, ma chiaramente lo seguirò e già ...

Anche se fosse, adesso non ci vado più, mi sono stufato di aspettare…" Luca Argentero ieri, durante la sua partecipazione a Splendida Cornice da Geppi Cucciari, ha raccontato come sono andate davvero le cose con Sanremo. L'attore ha spiegato che, due s

Alessandro Gassmann, 'non vado a Sanremo, da parente non posso'