Non tornerò mai più a Doha ma un anno dopo si ripresenta

Nikoloz Basilashvili ha deciso di tornare a giocare a Doha, nonostante avesse dichiarato un anno fa che non sarebbe mai più tornato. La sua presenza sorprende, considerando le parole forti usate allora e il fatto che, nel frattempo, aveva evitato il torneo per motivi personali. Il ritorno del tennista georgiano mette in discussione le sue intenzioni e le dinamiche del circuito ATP.

Basilashvili torna a Doha: la retromarcia di un veterano e le logiche del circuito ATP. Doha, Qatar – A un anno dalle dichiarazioni che sembravano chiudere definitivamente la sua partecipazione al torneo, il tennista georgiano Nikoloz Basilashvili è tornato a competere nel torneo di Doha. Il rientro, avvenuto nel tabellone di qualificazione dell’ATP 500, solleva interrogativi sulla pressione economica e sulle dinamiche del tennis professionistico. La promessa infranta e il ritorno in campo. Lo scorso febbraio, Basilashvili aveva espresso la sua frustrazione sui social media per la mancata concessione di una wild-card, lamentando l’esclusione sia dal tabellone principale che da quello di qualificazione.🔗 Leggi su Ameve.eu Theo Hernandez si toglie più di un sassolino: «Dopo l’addio di Maldini tutto è peggiorato, non sarei mai andato via dal Milan. Finché ci saranno certe persone in società, non tornerò!» Britney Spears rivela: "Tornerò a esibirmi, ma mai negli Stati Uniti" Britney Spears ha annunciato che tornerà a esibirsi dal vivo, ma esclusivamente al di fuori degli Stati Uniti. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Queen, Brian May: Potremmo non tornare mai più a suonare negli Stati uniti. È troppo pericoloso; Verstappen shock: Non tornerò mai in F1 in un ruolo dirigenziale; Scatta l’ordinanza di sgombero: Le ultime ore, mi piange il cuore. Ma c’è chi resiste: Resteremo qua; Alonso legge la nuova F1: è diversa, l'apice degli anni Duemila non tornerà più. Non tornerò mai più a Doha, ma un anno dopo si ripresenta: Basilashvili ‘si rimangia’ la parolaTennis - ATP | Il georgiano un anno fa, dopo la mancata concessione della wild-card, dichiarò che non sarebbe più tornato a giocare in Qatar. Ma un anno dopo eccolo nel tabellone delle qualificazioni ... ubitennis.com Gabriele Muccino: «Non tornerò mai a Hollywood. All'inizio ero felice, poi anni faticosi: è una società in decadenza»Gabriele Muccino è sicuro: non tornerà più a lavorare a Hollywood, e non tornerà proprio più neanche in America. A dirlo è lo stesso regista, ospite del nuovo episodio del vodcast dell'Adnkronos per ... corriereadriatico.it WTA DOHA:Paolini-Errani OUT Niente "back-to-back" in Qatar per Sara e Jasmine! Il percorso delle azzurre al WTA 1000 di Doha si interrompe a un passo dall'ultimo atto: le campionesse uscenti cedono il trofeo, sconfitte in semifinale da Hsieh/Ostapen facebook Finisce l'avventura di Cocciaretto a Doha. Non senza aver dato tutto contro Jelena Ostapenko, vittoriosa per 75 64. È stata una fantastica cavalcata per la marchigiana che da lunedì tornerà in Top 40 x.com