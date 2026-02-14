Non solo armi Dalla birra alla carne | quanti affari tra Kim e Putin!

Kim Jong-un e Vladimir Putin hanno stretto accordi anche nel settore alimentare, oltre alle forniture militari. La consegna di birra e carne si è rivelata un elemento chiave nelle recenti trattative tra i due leader, che cercano di rafforzare i legami economici tra i loro paesi. Un esempio concreto è l’aumento delle esportazioni di prodotti alimentari dalla Corea del Nord alla Russia, che ha catturato l’attenzione degli analisti.

Se pensate che i rapporti tra Corea del Nord e Russia si limitino soltanto alle armi sappiate che siete completamente fuori strada. Certo, il cuore della rinnovata partnership siglata tra Kim Jong Un e Vladimir Putin, diventata di fatto una vera e propria alleanza con tanto di clausola di mutua difesa in caso di necessità, riguarda gli affari militari. Attorno a questo nucleo c’è però tanto altro: cultura, turismo, scienza ma soprattutto l’ economia. Basta dare un’occhiata ai numeri per capire quanto è diventato fluido l’asse strategico che collega Mosca a Pyongyang. Il commercio tra le parti, escludendo gli armamenti, è infatti cresciuto di nove volte tra il 2022 e il 2024, passando da circa 3,78 a poco meno di 34 milioni di dollari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

