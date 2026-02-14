Non faccio polemiche Gasperini pizzica Conte | risposta a sorpresa

Gian Piero Gasperini ha commentato le recenti dichiarazioni di Antonio Conte, dopo aver commentato la vittoria del suo Genoa contro il Lecce. Gasperini ha criticato indirettamente le parole del collega, sottolineando che non ha intenzione di entrare in polemiche. Durante la conferenza stampa, ha anche ricordato come la sua squadra si stia allenando con impegno in vista della prossima partita contro il Napoli.

L’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Napoli. Il tecnico giallorosso ha anche risposto ad una domanda in merito alle recenti polemiche di Antonio Conte in merito alle troppe partite in calendario, pizzicando l’allenatore del Napoli. Gasperini punge Conte: le sue parole. Gasperini, nella sua conferenza stampa, si è voluto tirato fuori da ogni tentativo di polemica in merito alle troppe partite, non schierandosi con quanto detto dal collega e avversario di domani Conte: “Calendario intasato? Io non faccio polemiche, rispetto le indicazioni e le opinioni di tutti.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

