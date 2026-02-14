Non è più trapiantabile No resta in lista per ricevere un nuovo organo | lo scontro
Il problema tra i due ospedali nasce da un contrasto tra le decisioni sulla possibilità di trapianto: il Bambino Gesù di Roma ha detto che il bambino non può più essere trapiantato, mentre il Monaldi di Napoli conferma che il bambino resta in lista per un nuovo organo, in quanto le sue condizioni cliniche sono stabili nonostante la grave criticità. La discussione si è acutizzata dopo che il Monaldi ha ribadito la propria posizione, sottolineando che il bambino continua a essere idoneo per il trapianto, secondo il parere del medico responsabile.
In attesa di sapere se un cuore sarà disponibile, la famiglia del bambino a cui è stato trapiantato un cuore lesionato ha chiesto aiuto ai medici dell'ospedale «Bambino Gesù» di Roma. Per avere un parere sulla possibilità di sottoporre a un nuovo intervento il bimbo e sulla disponibilità di una équipe medica specializzata proveniente dal nosocomio romano che possa affiancare i chirurghi del Monaldi di Napoli. Ma la risposta attesa dalla Capitale non è stata positiva. «Secondo l'ospedale Bambino Gesù - ha detto il legale della famiglia, l'avvocato Francesco Petruzzi, nel corso della tramissione "Mi manda Raitre" - non è più trapiantabile». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
