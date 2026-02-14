non dire niente il dramma irlandese tra onore e tradimento

Il dramma irlandese tra onore e tradimento ha catturato l'attenzione di pochi, ma rappresenta un esempio di narrazione intensa e autentica. La serie, poco conosciuta in Italia, si distingue per la sua capacità di riprodurre fedelmente eventi storici, portando lo spettatore a confrontarsi con le scelte difficili di personaggi realmente esistiti. In un episodio, un soldato irlandese si trova di fronte a una decisione che mette in discussione i valori di lealtà e tradimento, offrendo uno sguardo profondo sulla complessità delle emozioni umane.

Roma, 14 feb – Esiste una serie tv della quale molto difficilmente avrete sentito parlare. Eppure è semplicemente perfetta dal punto di vista narrativo, storico e che spinge a riflettere non solo sulla questione irlandese, ma anche sulla stessa natura umana. Quella serie è Non dire niente (Say Nothing), distribuita in Italia da Disney+ e il cui titolo prende spunto dal verso del poeta irlandese Seamus Heaney "Qualunque cosa dici, non dire niente". Il libro d'inchiesta. Alla base abbiamo il libro d'inchiesta Non dire niente: un caso di omicidio e tradimento nell'Irlanda del Nord, scritto da Patrick Radden Keefe.

Riccardo Michelucci racconterà a Palermo la storia della Miami Showband e dei Troubles, un dramma irlandese tra musica e violenza.

