Non di Solo Pane | malore in diretta omaggio inatteso a Monsignor Del Monte nell’anniversario della scomparsa

Durante la diretta di “Non di Solo Pane”, un malore improvviso ha interrotto la trasmissione, portando gli autori a ricordare Monsignor Aldo Del Monte, deceduto un anno fa. La puntata speciale ha incluso un breve video e alcune parole di amici e colleghi, che hanno rivissuto i momenti condivisi con il sacerdote. Un dettaglio che ha colpito i presenti è stata la foto di Monsignor Del Monte scattata durante una visita ai giovani, mostrata in sovrimpressione.

Un Ricordo Inatteso: "Non di Solo Pane" Omaggia Monsignor Aldo Del Monte Dopo un Imprevisto. La trasmissione televisiva "Non di Solo Pane" ha dedicato un'edizione speciale alla memoria di Monsignor Aldo Del Monte, figura di spicco della comunità locale, nell'anniversario della sua scomparsa. L'omaggio è arrivato inaspettatamente, a seguito di un malore improvviso che ha colpito il conduttore don Renato Sacco, costringendo don Giorgio Borroni a prendere le redini della puntata. La trasmissione ha riproposto un'intervista inedita con Monsignor Del Monte, offrendo uno spaccato del suo pensiero e del suo impegno.