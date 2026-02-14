Non credevo di farcela e poi | come ci si riprende da un infortunio?

L'atleta Marco Rossi ha affrontato un grave infortunio al ginocchio che ha messo a rischio la sua partecipazione alle Olimpiadi. Dopo mesi di riabilitazione intensa, ha ripreso gli allenamenti con determinazione, lavorando giorno e notte per tornare in forma. Questa storia emerge nell’ottavo episodio di “Battiti Olimpici – Winter Edition”, una serie realizzata dal Coni e dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, con la collaborazione di Sportface, che segue i preparativi degli atleti italiani per Milano Cortina 2026.

L'ottavo episodio di "Battiti Olimpici – Winter Edition", una serie in 10 puntate realizzata dal Coni e dall'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, in collaborazione con Sportface, che racconta il percorso di preparazione olimpica degli atleti italiani in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.