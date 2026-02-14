Nomina rettore Zimbalatti al Coruc le congratulazioni delle istituzioni reggine

Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è stato scelto come nuovo presidente del Coruc, il Comitato regionale universitario di coordinamento della Calabria. La nomina è arrivata dopo una votazione tra i membri del comitato, che ha deciso di affidargli questo ruolo importante. Le autorità locali commentano con entusiasmo questa decisione, sottolineando come Zimbalatti possa portare nuove idee per lo sviluppo dell’istruzione superiore nella regione.

La sua nomina rappresenta un segnale importante per il rafforzamento del sistema universitario calabrese e per il ruolo strategico che la città dello Stretto continua a svolgere nel panorama accademico regionale. A nome mio e dell'Amministrazione comunale i più fervidi auguri di buon lavoro". Il Coruc è un organo strategico fondamentale per il futuro della nostra terra. Dalla programmazione dell'offerta formativa alla garanzia del diritto allo studio, passano da qui le scelte che possono frenare la pesante emorragia di giovani menti, che purtroppo da lunghissimo tempo segna strutturalmente l'intero territorio calabrese, e offrire prospettive concrete ai nostri giovani, consentendo loro di continuare a studiare, a formarsi e a realizzarsi professionalmente nella loro terra.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Il rettore della Mediterranea Giuseppe Zimbalatti eletto presidente del Coruc Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’università Mediterranea di Reggio Calabria, ha preso in mano la guida del Coruc dopo essere stato eletto presidente. Calabria universitaria: Zimbalatti guida il Coruc per rafforzare sistema e crescita regionale. Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha assunto il ruolo di presidente del Coruc Calabria dopo essere stato eletto all’unanimità oggi a Catanzaro. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Il rettore della Mediterranea Giuseppe Zimbalatti eletto presidente del Coruc; Giuseppe Zimbalatti alla guida del Coruc Calabria per il prossimo triennio; Giuseppe Zimbalatti è il nuovo presidente del Coruc: Sistema universitario calabrese in crescita · LaC News24; Zimbalatti eletto all’unanimità presidente del Coruc Calabria. Il rettore Zimbalatti presidente del Coruc, Battaglia: riconosciuto grande lavoro alla MediterraneaLe più vive congratulazioni Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’università Mediterranea di Reggio Calabria, per la sua elezione a presidente del Coruc, il Comitato Regionale Universitario di Coordiname ... strettoweb.com Il rettore Zimbalatti presidente del Coruc, Falcomatà: riconoscimento ruolo centrale università MediterraneaRivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, per la sua elezione all’unanimità a Presidente del Comitato Regionale Universi ... strettoweb.com Questa mattina Candeloro Bellantoni ha ufficialmente preso servizio come nuovo Direttore Generale dell’Università della Calabria. Ad accoglierlo per un primo confronto sulle sfide future dell'Unical è stato il Rettore Gianluigi Greco. La nomina del Di facebook