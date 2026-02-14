Niente da fare per Thuram | salta Inter-Juve doppia novità per Spalletti

Khephren Thuram si infortuna e non scenderà in campo contro l’Inter, lasciando il derby d’Italia senza uno dei protagonisti principali. Il centrocampista francese si è infortunato durante gli allenamenti e dovrà rimanere fuori per alcune settimane, privando la Juventus di una pedina fondamentale a centrocampo. La squadra di Spalletti si prepara quindi a giocare senza di lui, che avrebbe potuto affrontare il fratello Marcus, attaccante dell’Inter, in una sfida molto attesa.

Il Derby d'Italia perde un protagonista: ko per infortunio il centrocampista francese, niente duello col fratello Marcus al 'Meazza' Juventus in campo senza Khephren Thuram nel big match di questa sera contro la capolista Inter. I l centrocampista francese non ha smaltito la contusione al piede rimediata in allenamento. Khephren Thuram salta Inter-Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Salta così anche il duello tutto in famiglia di San Siro con il fratello Marcus, che farà invece coppia con Lautaro Martinez nell'attacco di Chivu. Negativo il provino di questa mattina alla Continassa per l'ex Rennes, che così non è partito con la squadra direzione Milano.