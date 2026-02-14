Nelle acque del mondo navigano 24 portaerei Dagli Usa alla Francia

Gli Stati Uniti e la Francia possiedono ciascuno diverse portaerei, che ora navigano negli oceani, a causa dell’aumento delle tensioni internazionali. Questi grandi vascelli, chiamati anche “giganti dei mari”, rappresentano un elemento chiave nelle capacità militari di ogni nazione. Recentemente, sono state avvistate in zone strategiche come il Mar Mediterraneo e il Pacifico, dove rafforzano la presenza militare.

Ventiquattro Giganti dei Mari: Una Mappa della Potenza Navale Globale. Gli oceani del mondo ospitano oggi ventiquattro portaerei, simboli di potenza militare e strumenti di proiezione strategica. Gli Stati Uniti dominano incontrastati con undici unità, mentre Cina, Russia, Francia e India competono per un ruolo di primo piano in un panorama in rapida evoluzione. Questa concentrazione di forze navali riflette un equilibrio complesso e dinamico, con implicazioni dirette per la sicurezza globale. Il Primato Incontrastato degli Stati Uniti. La US Navy detiene il primato assoluto nel campo delle portaerei, schierando undici grandi unità Catobar a propulsione nucleare. Nessuno è in grado di insidiare il primato degli Stati Uniti. La US Navy possiede infatti 11 grandi portaerei Catobar a propulsione nucleare, ciascuna delle quali può trasportare circa 80 caccia.