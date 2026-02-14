Nel sesso le dimensioni non contano? Una ricerca australiana smentisce il luogo comune

Una ricerca australiana dimostra che le dimensioni non influenzano il piacere sessuale. Lo studio ha esaminato come le caratteristiche fisiche maschili influenzino l’attrazione femminile e i confronti tra uomini. I ricercatori hanno scoperto che altri fattori, come la fiducia e la personalità, giocano un ruolo più importante rispetto alle misure fisiche. La ricerca coinvolge 200 coppie e utilizza questionari dettagliati per raccogliere i dati.

"Le dimensioni non contano" è una delle frasi (e battute) più diffuse nel mondo. Un'espressione che viene usata in modo rassicurante per chi si sente ansioso davanti al confronto con altri uomini, ma che può essere anche consolatoria dopo un incontro andato male. Sicuramente è un'espressione educata per superare una situazione di disagio. Se è la scienza a rispondere alla domanda se nel sesso le dimensioni contano, la risposta potrebbe essere meno consolatoria ed educata. Infatti secondo una ricerca condotta da un team della University of Western Australia e pubblicata sulla rivista scientifica PLOS Biology nel sesso le dimensioni contano.