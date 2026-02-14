Perché il colore del cuore ispira le attività di questo fine settimana: i musei propongono eventi speciali tra San Valentino e Carnevale. Domenica alle 16, Palazzo Pretorio apre le sue porte a un laboratorio rivolto alle famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni. Durante l’attività, i partecipanti esplorano le sale del museo alla ricerca delle sfumature di rosso nelle opere d’arte, per poi creare insieme un progetto artistico.

Le iniziative del weekend nei musei, fra San Valentino e carnevale. Il colore del cuore è il titolo del laboratorio per famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni, domenica alle 16 a Palazzo Pretorio: un percorso tra le sale del museo alla ricerca del rosso in tutte le sue tonalità, tra i particolari delle opere d’arte del museo, a seguire laboratorio creativo. Costo 5 euro a partecipante, prenotazione obbligatoria a [email protected]. Sempre a Palazzo Pretorio oggi alle 17 per San Valentino una visita guidata dedicata agli innamorati alla scoperta delle storie d’amore legate alle opere e alle vite degli artisti; costo 5e euro a partecipante, in aggiunta al biglietto 2 x 1 per le coppie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nei musei tra San Valentino e carnevale

Arezzo e Sansepolcro si preparano a festeggiare San Valentino con eventi dedicati all’arte.

Il Carnevale in Osteria 2026, tra San Valentino e tradizione, prende il via a Udine con una festa che unisce i festeggiamenti carnevaleschi alle atmosfere romantiche della festa degli innamorati.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

- SAN VALENTINO TRA I BANCHI DI SCUOLA #fypviral #foryou

Argomenti discussi: Cultura a Roma: una settimana di cultura tra mostre, visite e San Valentino nei Musei civici; Nei musei tra San Valentino e carnevale; San Valentino tra le storie d'amore di etruschi e romani: tutte le visite tematiche nella Tuscia; San Valentino tra musei e castelli: gli eventi del 14 e 15 febbraio in Valle d’Aosta.

San Valentino a Napoli: arte e cultura nei museiSan Valentino a Napoli si trasforma in un'occasione privilegiata per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città. I musei napoletani, tra cui spiccano il Museo Archeologico Nazi ... it.blastingnews.com

San Valentino a Napoli: gli eventi imperdibili nei museiScopri i migliori appuntamenti per un San Valentino tra arte e cultura ... msn.com

San Valentino in Piazza San Carlo a Torino. facebook

Non c'è modo migliore di festeggiare San Valentino che con qualche dolcetto preparato con amore! #Splatoon3 x.com