Negozi e industria una crisi senza fine fra chiusure e liquidazioni giudiziali | i tribunali lombardi finiscono sotto pressione

La crisi delle attività commerciali e industriali ha portato a un aumento di procedure di liquidazione e chiusure, provocando una forte pressione sui tribunali lombardi. Nei primi mesi del 2026, i tribunali della regione hanno visto crescere in modo significativo i casi di fallimenti e liquidazioni giudiziali, con alcuni uffici che devono gestire oltre il doppio delle pratiche rispetto all’anno scorso. Un esempio concreto è la recente chiusura di un grande negozio di elettronica a Milano, che ha avviato una procedura fallimentare dopo mesi di perdite continue.

Milano, 14 febbraio 2026 – ?????? La lunga crisi dell'industria e del commercio sta mettendo sotto pressione i tribunali. Nel 2025 sono aumentate le nuove iscrizioni di liquidazioni giudiziali (+11,7% a livello nazionale) mentre sono diminuite le definizioni delle procedure accumulate negli anni precedenti (-3,8%). Sul risultato evidenziato dalla ricerca di berry Srl - startup fintech che supporta gli operatori del mercato del credito attraverso soluzioni di intelligenza artificiale - ha un peso determinante il trend della Lombardia, prima sia per procedure definite (2.482) sia per nuove iscrizioni (2.