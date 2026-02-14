La morte di Alexey Navalny si lega a un avvelenamento con un veleno esotico, e le indagini suggeriscono che l’ombra del Cremlino potrebbe aver raggiunto anche una rana freccia dell’Ecuador. Gli esperti hanno analizzato campioni che mostrano tracce di una sostanza rara, usata in passato in attacchi mirati. Questa scoperta apre nuove domande sulla possibilità di tecniche di avvelenamento da remoto e sulla presenza di agenti nascosti che agiscono oltre i confini russi.

La morte di Alexey Navalny non sarebbe stata una conseguenza delle condizioni estreme della detenzione, ma il risultato di un'operazione scientifica precisa, calibrata e invisibile. Una neurotossina letale, estratta da una specie di rana freccia dell'Ecuador, sarebbe stata utilizzata per eliminare il principale oppositore di Vladimir Putin, trasformando la colonia penale oltre il Circolo polare artico in un luogo di esecuzione silenziosa. È questa la conclusione a cui sono giunti cinque Paesi occidentali al termine di un' indagine internazionale che verrà presentata ufficialmente alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, e che anticipa una verità destinata ad avere conseguenze politiche profonde.

© Thesocialpost.it - Navalny, la prova del veleno esotico: l’ombra del Cremlino arriva fino alla rana freccia dell’Ecuador

La Russia ha avvelenato Alexei Navalny con un veleno estratto da una rana freccia, chiamato epibatidina, mentre l’ex leader dell’opposizione si trovava in un carcere in Siberia, vicino al Circolo Polare Artico.

Cinque Paesi europei affermano che Alexei Navalny è stato ucciso dalla Russia usando una tossina estratta dalle rane freccia dell’Ecuador.

