NATO’s Rutte says Russians suffering ‘crazy losses’ in Ukraine

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che la Russia sta subendo perdite incredibili in Ucraina, con circa 65.000 soldati morti negli ultimi due mesi. La cifra include anche feriti gravi e soldati dispersi, secondo fonti militari occidentali. Rutte ha aggiunto che i combattimenti intensi continuano nella regione del Donbass, dove le forze russe incontrano una resistenza più forte del previsto.

BERLIN, Feb 14 (Reuters) - Russia is suffering "crazy losses" in Ukraine, tallying around 65,000 soldiers over the last two months, NATO Secretary General Mark Rutte said on Saturday at the Munich Security Conference. Separately, he told a media roundtable that the NATO alliance was strong enough that Russia would not currently try to attack it. "We will win every fight with Russia if they attack us now, and we have to make sure in two, four, six years that same is still the case," he said. BERLINO, 14 febbraio (Reuters) - La Russia sta subendo "perdite pazzesche" in Ucraina, con circa 65.000 soldati negli ultimi due mesi, ha detto sabato il Segretario Generale della NATO Mark Rutte alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.