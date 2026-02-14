Nato con gli organi invertiti scopre da solo l’ospedale che lo può salvare | la svolta per un 32enne di Napoli dopo 17 ore sotto i ferri

Un uomo di 32 anni di Napoli ha scoperto da solo l’ospedale che poteva salvarlo, dopo aver trascorso 17 ore sotto i ferri. La causa è la sua condizione rara, il situs viscerum inversus, che lo ha portato a cercare in modo autonomo il centro specializzato. La scoperta è avvenuta grazie alla sua determinazione, che lo ha spinto a raggiungere Torino per il trapianto combinato di cuore e fegato.

Un uomo di 32 anni, nato con gli organi interni in posizione invertita «a specchio», una condizione rarissima chiamata situs viscerum inversus, è stato sottoposto a un trapianto combinato di cuore e fegato all’ospedale Molinette di Torino. L’operazione, durata 17 ore, è stata definita dalla Città della Salute «senza precedenti a livello mondiale». Il paziente, originario della Campania, conviveva dalla nascita con una cardiopatia congenita ed era già stato operato a cuore aperto tre volte tra infanzia e adolescenza. Chi è Daniele, il 32enne campano operato a Torino. Daniele, programmatore informatico della zona di Napoli Nord, era già stato operato più volte in Campania e Toscana.🔗 Leggi su Open.online

