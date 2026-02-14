nascondeva dosi di eroina sotto un cassonetto del vetro a empoli arrestato un 31enne

A Empoli, la polizia ha arrestato un uomo di 31 anni originario della Nigeria perché nascondeva dosi di eroina sotto un cassonetto del vetro. Durante un controllo di routine, gli agenti hanno trovato la droga e diverso denaro contante. Il giovane stava preparando le sostanze per lo spaccio in quella zona frequentata da giovani.

Un arresto e di sequestri di droga e denaro: questo il bilancio dei controlli straordinari condotti questa settimana dalle forze dell’ordine nel territorio toscano. Un 31enne nigeriano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio a Empoli, dove sono stati sequestrati 35 grammi di eroina e 1400 euro in contanti. L’operazione è stata svolta nell’ambito delle attività di prevenzione dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti predisposte per contrastare il degrado urbano e il disturbo della quiete pubblica. Un arresto a Empoli Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, questa settimana è stata intensificata la presenza delle forze dell’ordine nel capoluogo toscano e nelle aree limitrofe con particolare attenzione alle zone centrali segnalate per situazioni di degrado e disturbo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

