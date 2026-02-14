Napoli | un libro sul Cammino di Santiago Mindfulness e la forza di rinascere dopo il dolore

Michele Bisceglia ha scritto un libro sulla forza di rinascere dopo il dolore, ispirato dal suo percorso sul Cammino di Santiago. La pubblicazione arriva a Napoli, dove l’autore ha deciso di condividere le sue esperienze di resilienza e consapevolezza. Nel volume, Bisceglia combina parole e tecniche di mindfulness per aiutare chi ha affrontato momenti difficili. Il suo racconto si arricchisce di dettagli sulla propria camminata, che lo ha portato a riflettere sulla cura di sé e sulla crescita personale.

Napoli si apre al Cammino interiore: Michele Bisceglia presenta il suo libro sulla resilienza e la Mindfulness. La Sala Nugnes del Consiglio Comunale di Napoli ha ospitato giovedì 13 febbraio 2026 la presentazione del libro "Sulle mie spalle, dentro il mio cuore. Rinascere lungo il Cammino per Santiago" di Michele Bisceglia, un'opera che esplora il potere trasformativo del dolore e la ricerca di serenità attraverso la pratica della Mindfulness. L'evento ha offerto un momento di riflessione collettiva sulle sfide emotive della vita contemporanea e sulle risorse interiori per affrontarle. Un viaggio dentro il dolore: la genesi del libro.